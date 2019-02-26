شركة علم تعلن التقديم ببرامج التدريب الصيفي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم ببرامج التدريب الصيفي (للنساء فقط) لمدة 8 أسابيع، للتخصصات التقنية، في التخصص (تقنية المعلومات Information Technology)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج التدريبي:

1- مدة البرنامج (8 أسابيع).

2- يبدأ البرنامج في فترة الصيف القادم.

3- يقام البرنامج بمدينة (الرياض).

البرامج:

1- التدريب الصيفي – تقنية المعلومات (Information Technology) (للنساء فقط).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة طالبة في إحدى الجامعات المعترف بها داخل المملكة العربية السعودية في التخصصات التالية (هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب الآلي).

2- حاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن (2.25 من 4 أو 3.20 من 5).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).