شركة علم تعلن التقديم ببرامج التدريب الصيفي
في تخصص تقنية المعلومات

شركة علم تعلن التقديم ببرامج التدريب الصيفي

2019/02/26
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم ببرامج التدريب الصيفي (للنساء فقط) لمدة 8 أسابيع، للتخصصات التقنية، في التخصص (تقنية المعلومات Information Technology)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج التدريبي:

1- مدة البرنامج (8 أسابيع).
2- يبدأ البرنامج في فترة الصيف القادم.
3- يقام البرنامج بمدينة (الرياض).

البرامج:
1- التدريب الصيفي – تقنية المعلومات (Information Technology) (للنساء فقط).

الشروط:
1- أن تكون المتقدمة طالبة في إحدى الجامعات المعترف بها داخل المملكة العربية السعودية في التخصصات التالية (هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب الآلي).
2- حاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن (2.25 من 4 أو 3.20 من 5).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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