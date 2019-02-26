شركة علم تعلن التقديم ببرامج التدريب الصيفي

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم ببرامج التدريب الصيفي (للنساء فقط) لمدة 8 أسابيع، للتخصصات التقنية، في التخصص (تقنية المعلومات Information Technology)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
نبذة عن البرنامج التدريبي:
1- مدة البرنامج (8 أسابيع).
2- يبدأ البرنامج في فترة الصيف القادم.
3- يقام البرنامج بمدينة (الرياض).
البرامج:
1- التدريب الصيفي – تقنية المعلومات (Information Technology) (للنساء فقط).
الشروط:
1- أن تكون المتقدمة طالبة في إحدى الجامعات المعترف بها داخل المملكة العربية السعودية في التخصصات التالية (هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب الآلي).
2- حاصلة على معدل تراكمي لا يقل عن (2.25 من 4 أو 3.20 من 5).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).