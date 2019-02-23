شرم الشيخ تشهد القمة العربية الأوروبية بحضور الملك سلمان .. ماذا تعرف عن مدينة السلام؟

المواطن - الرياض

يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم غد الأحد، أعمال القمة العربية- الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي والقادة العرب، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”.

وبدأ القادة ورؤساء الوفود في التوافد إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث وصل الملك سلمان اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم “المواطن” أبرز المعلومات عن شرم الشيخ التي تستضيف القمة، وسبق لها استضافة العديد من الفعاليات العالمية والعربية.

شرم الشيخ هي مدينة سياحية مصرية، تقع عند ملتقى خليجي العقبة والسويس على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 480 كم، ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة، وتعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء. وتضم مدينة شرم الشيخ منتجعات سياحية يرتادها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة، كما تشتمل على مطار دولي، وأمام ساحلها تقع جزيرتا تيران وصنافير، ومن أهم مناطقها رأس نصراني، ورأس أم سيد، ورأس جميلة، ورأس كنيسة، وشرم الميه، ونخلة التبل إلى جانب محمية رأس محمد الواقعة جنوبها ومحمية نبق بينها وبين دهب، وخليج نعمة عند ملتقى قارتي آسيا وإفريقيا، كما تحتوي على أكثر من 200 فندق ومنتجع بخلاف المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية والمدن الترفيهية.

تشييد شرم الشيخ:

وشُيدت مدينة شرم الشيخ عام 1968، وتشتهر باسم مدينة السلام، وتطورت المدينة منذ ذلك التاريخ بشكل سريع حتى أصبحت من أشهر المدن السياحية في سيناء والعالم، وتعد واحدة من أجمل أربع مدن في العالم طبقًا لتصنيف البي بي سي لعام 2005.

كما أدى تحول المدينة إلى النظم الحديثة في المعمار والترفيه والأمان والخدمة الفندقية لتأهيلها للفوز بجائزة منظمة اليونسكو لاختيارها ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة عالمية.

جذب سياحي عالمي:

وتشتمل مدينة شرم الشيخ على العديد من أماكن الجذب السياحي مثل منطقة السوق القديمة التي تقع على أطراف المدينة وتتميز بأسعار البضائع المنخفضة بعيدًا عن الأسعار السياحية، وبجد بها السائحون كل متطلباتهم، وقرية التراث البدوي التي تقع على مساحة 20 ألف متر، وأقيمت بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي البدوي وتضم 100 محل ومسرح مكشوف وبرجولات وأماكن أسرية وعائلية، وميدان سوهو أو سوهو سكوير المضاء بأحدث وسائل تكنولوجيا الإضاءة الجمالية والترفيهية على غرار إضاءة الميادين والشوارع العالمية السياحية مثل الشانزليزيه في باريس وأكسفورد في لندن، وهو ما يشكل نقطة جذب سياحية كبيرة.

كما تعتبر مدينة شرم الشيخ موطنًا لشتى أنواع النشاطات السياحية، ومنها عروض الدلفين التي تعد واحدة من أكثر النشاطات السياحية جذبًا للزائرين، بالإضافة إلى ركوب الخيل والجمال، والدراجات الهوائية، والتزلج على الماء، والغطس، والغوص، ورحلات السفاري بالصحراء، والألعاب المائية المختلفة، والتزلج الهوائي باستخدام المظلات، والملاحة بالقوارب الشراعية، والتزلج على الرمال، وبسبب رياحها المعتدلة يفضلها هواة الطائرات الورقية.