شريهان تختار السعودية لتعلن العودة بقوة للمسرح الاستعراضي

المواطن - القاهرة

بعد غياب 30 عامًا تعود الفنانة المصرية شريهان إلى المسرح لكن هذه المرة العودة ستكون مختلفة تمامًا حيث ستطل على جمهورها السعودي.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد نشرت أمس مقتطفات من روزنامة الترفيه خلال الفترة القادمة والتي تضمنت عودة شريهان إلى المسرح عبر 6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات وكذلك عرض مسرحية الملك لير بطولة يحيى الفخراني وعروض فرقة مسرح مصر بطولة أشرف عبدالباقي وعدد من النجوم الشباب.

وقبل عدة أشهر أعلنت شريهان عودتها إلى المسرح حيث ظهرت في حفل زفاف بين مجموعة من النساء بطريقة تؤكد تعافيها من مرض السرطان ومشاكل العمود الفقري التي منعتها من العمل على مدى سنوات.

وخلال الحفل رقصت شريهان على أغنية “ده لو اتساب” للفنان المصري عمرو دياب فيما شاركتها الحاضرات الرقص وسط حالة من السعادة بالتئام جراح الفنانة التي لطالما كانت واحدة من ألمع نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي.

والمعروف أن شريهان ممثلة مصرية من مواليد القاهرة في 1964 وتعتبر من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفزيون ثم توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.

برعت شريهان في بدايتها في المسرح في مسرحات: سك على بناتك وعلشان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد علي أمام فريد شوقي، وعملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام الطوق والإسورة، المرأة والقانون، وفضيحة العمر، وعرق البلح، وميت فل، والحب والرعب، وخلي بالك من عقلك مع عادل إمام، وغيرها العديد من الأفلام السينمائية.

وبالنسبة للدراما التلفزيونية قدمت شريهان العديد من الأدوار التلفزيونية منها دمي ودموعي وابتسامتي، وأما في الفوازير فلقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها النجمة الأولى التي يحتذى بها، وتوقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض.

أصيبت شريهان بمرض السرطان في سبتمبر عام 2002، وهذا المرض أعاق حضورها التكريم في أحد المهرجانات وقد بعثت برسالة مؤثره تطلب من الجميع الدعاء لها وتعتذر عن عدم الحضور، وكانت نسبة المرض خطيرة لا يصاب بها أكثر من 10 ملايين إنسان، وسافرت بعدها في رحلة إلى فرنسا لمعاودة العلاج مرة أخرى، وبعد ذلك أجرت جراحة خطيرة في الجانب الأيمن من وجهها لاستئصال ورم ودخلت غرفة العمليات 18 ساعة متواصلة واستبدلت عضلة الخد الأيمن والغدة اللعابية وخضعت بعدها إلى عدة عمليات تقرب من 100 عملية.

في 2011 ظهرت شريهان رفقة ابنتها في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير، الأمر الذي عزز من روح التفاؤل لدى محبيها بإمكانية تجاوزها المحنة، ثم عادت إلى ساحة الفن عام 2017 وأقيم لها حفل برعاية العدل جروب.