شكوى للشرطة والمتهم دجاجة!

المواطن - متابعة

صُدم الضباط في مركز للشرطة في مادهيا براديش الهندية بإصرار سيدة على تقديم شكوى ضد دجاجة جارتها، حيث ادعت أنها هاجمت ابنتها عدة مرات.

واستدعت الشرطة الدجاجة وأصحابها إلى مركز الشرطة، وقالت السيدة: إنها سئمت من مهاجمة الدجاجة لابنتها وطالبت بحبسها، موضحة أنها على الرغم من التحذيرات المتكررة للجيران، فإن الدجاجة واصلت هجومها على ابنتها بلا هوادة.

وأضافت السيدة أنها لن تسمح للدجاجة بمهاجمة ابنتها مرة أخرى لذا طالبت بمعاقبتها، لكن الجيران، وهما زوج وزوجته، فضّلا الدخول إلى السجن وعدم خدش الدجاجة أو اعتقالها، وقال الزوجان: إنهما لم ينجبا الأطفال وأن الدجاجة بمثابة طفلهما!