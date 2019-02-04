شهيرة تدافع عن خلع الحجاب: يجوز للمرأة التخفف في سن معينة

المواطن - القاهرة

دافعت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة عن الصورة المتداولة لها بدون حجاب بعد سنوات من اعتزالها العمل الفني.

وقالت شهيرة البالغة من العمر 70 عامًا إنه يجوز للمرأة في سن معينة التخفف، مؤكدة أنها غير منزعجة من ردود الفعل الغاضبة.

وتابعت شهيرة أن الصورة تم التقاطها في جمعية خيرية وسط حشد من النساء المهتمات بالعمل الخيري وتصادف وجود مصمم الأزياء هاني البحيري وطلب التقاط عدة صور شخصية معبرة عن دهشتها من تسريب هذه الصور.

وأوضحت شهيرة أنها تعرف هاني البحيري منذ سنوات فهو من صمم فستان زفاف ابنتها رانيا قبل سنوات حسب قولها.

شهيرة كانت اعتزلت الفن قبل سنوات وارتدت الحجاب وهي من أوائل الفنانات المصريات اللاتي قررن الابتعاد عن الفن وهي واحدة من الفنانات اللاتي حافظن على حياتهن الزوجية بالرغم من العمل الفني.

الغريب في الأمر أن شهيرة ظهرت برفقة سهير رمزي وهي فنانة مصرية معتزلة لكنها تخلت عن الحجاب أيضا.

ولم يقتنع البعض بمبررات شهيرة حول نزع الحجاب ونشروا صورا لها هي وسهير رمزي في وقت سابق وهما ترتديان القبعة بدلا من الحجاب في إشارة إلى قرب تخليهما عنه وهو ما قد كان بالفعل.

وتشهد الساحة الفنية في مصر والعالم العربي اعتزال فنانة أو أخرى ثم تعود لتحدث حولها ضجة متوقعة سواء عند اعتزال الفن أو عند العودة إليه.

وشهيرة من مواليد 1 فبراير 1949، وتخرجت من معهد الفنون المسرحية، وقد التقت بزوجها الفنان محمود ياسين في بداية عملها بالسينما عام 1969، وتم الزفاف في أكتوبر 1970، وأنجبت له ابنة وولد وكلاهما يعمل بالمجال الفني وهما رانيا من مواليد 1972 وعمرو من مواليد 1978.