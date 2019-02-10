شيماء سيف تحذر الناس من الفاشينيستات: يعقدن الفتيات وكاذبات!

المواطن - القاهرة

أكدت الفنانة المصرية شيماء سيف، أن الفاشينيستات اللاتي تجذبن أنظار الفتيات المتابعات وتدفعهن للخضوع لنظام غذائي قاسٍ، خضعن لعمليات تكميم معدة للتخلص من الوزن الزائد، ويكذبن عليهن بأن الرياضة هي سر رشاقتهن.

وقالت شيماء سيف خلال تصريحات إعلامية لها: إن الفاشينيستات يقمن بتصوير أنفسهن خلال تواجدهن بـ”الجيم” ونشر الصور على سناب شات لتعقيد الفتيات، في حين أنهن بالحقيقة غير مواظبات على الرياضة، داعيةً الفتيات لعدم متابعتهن ومتابعتها هي لتحفيزهن على تناول الطعام.

وتابعت شيماء سيف أنها منذ قدومها للكويت فوجئت بحب الجمهور لها، ولكنها وجدت أن هناك اختلافًا كبيرًا بين طريقة تصوير المعجبات معها، عن الفتيات في مصر، لافتةً إلى أن الفتيات في الكويت لا يقمن بالتصوير معها، ولكن يقمن بتصويرها وحدها أو يطالبنها بإرسال رسالة لرفيقاتهن؛ حتى يتأكدن أنهن قابلنها.

وأكدت شيماء سيف أنها لا تضحك طوال الوقت كما يظن البعض، وقبل ظهورها بأي لقاء تلفزيوني تكون متوترة للغاية؛ لأن الجمهور تعوّد أن يضحك عندما يراها، وأن عليها في كل مرة تظهر بها أن ترسم الابتسامة على وجهها وتنسى أي هموم خاصة بها.

شيماء سيف من مواليد 7 أغسطس 1988، وهي ممثلة كوميدية مصرية خريجة كلية التجارة، وبدأت التمثيل عام 2013، وقدمت الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج “نفسنة” بجانب الممثلات إنتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة بعامي 2015 / 2016، وقدمت مع مطلع عام 2017 برنامج “ثلاثة بواحد”.