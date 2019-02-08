شيما الحاج ومنى فاروق: المخرج الشهير صورنا عاريتين حتى يبتزنا

المواطن - القاهرة

بدأت فصول محاكمة فنانتين مصريتين تتكشف شيئًا فشيئًا لكن مع مزيد من الإثارة حول ما قام به المخرج الشهير الذي ظهر معهما في المقطع وطلب منهما القيام بأفعال شاذة.

منى فاروق وشيما الحاج فنانتان مغمورتان لكنهما بحثتا عن طريق الشهرة السريع فكان المخرج الشهير في انتظارهما حيث لبتا رغباته مقابل وعود بأعمال فنية كبيرة لكن مواقع التواصل كشفت المستور.

وكشفت التحقيقات الأولية مع الفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين بالقيام بـفعل فاضح مع مخرج شهير أن الأخير “غرر بهما وقام بتصويرهما بقصد ابتزازهما.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على الفتاتين بعد تداول المقطع الذي سبب صدمة في الشارع المصري.

ورصدت متابعات الأجهزة الأمنية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع شخص آخر، لمقطع فيديو إباحي وهما ترقصان بطريقة مثيرة.

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فاروق والحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو.

واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو الذي أثار استياء واسعا في مصر، كان أثناء “ممارسة العلاقة الحميمية” مع المخرج، موضحتين أنه طلب منهما “ممارسة الشذوذ” أمامه.

ومن المقرر أن توجه النيابة لهما تهمة “التحريض على الفسق والفجور”، و”نشر فيديوهات جنسية”، و”ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام”.