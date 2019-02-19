صالح القميزي يُعزز دفاع #الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تعاقده رسميًا مع المدافع صالح القميزي كلاعبٍ هاوٍ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة.

وكان نادي الشباب قد وقع مخالصة مالية مع النجم صالح القميزي بالأمس، وقام بتسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها في صفوف الليوث.

وجاء قرار نادي الشباب بفسخ تعاقده مع صالح القميزي، بعدما أبلغ المدرب الروماني ماريوس سوموديكا الإدارة بخروج اللاعب من حساباته، لعدم حاجة الفريق إلى خدماته.