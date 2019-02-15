صحة الباحة تتأهب للتقلبات الجوية بإعلان حالة التأهب القصوى

المواطن - عبدالعزيز العاتي - الباحة

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، فهد بن عبدالله المجماج، القائمين على غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث في صحة الباحة، بالتنسيق مع أقسام الطوارئ في المستشفيات عن أي حالة تحتاج إلى تحويل إلى مستشفى الملك فهد أو مستشفى الأمير مشاري، قبل تصعيد الحالة إلى المركبة الإسعافية؛ للتأكد من الجهات الأمنية بالمنطقة عن سلامة الطريق وسلامة نقل المرضى والمرافق للحالة؛ نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما وجه المجماج أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة لرفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى؛ نظرًا للحالة المطرية وتقلبات الجو التي تشهدها المنطقة حاليًّا وما قد يصاحبها من حوادث أو حالات صحية تتأثر بها لا قدر الله.

يأتي ذلك على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، ونظرًا لتدني الرؤية بمنطقة الباحة بسبب الضباب، وهطول أمطار على بعض أجزائها، ومنها (عقبة الملك فهد).