صحة القصيم تدشن 3 مشاريع تطويرية بمستشفى البدائع العام

المواطن - القصيم

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، أن صحة المنطقة، سعت خلال الفترة الماضية إلى تحسين بيئة العمل في المنشآت الصحية، بما يتوافق مع معايير وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنها شملت البيئة الداخلية لإسكان القوى العاملة في المستشفيات، لتوفير السبل التي تكفل لهم الراحة وتضمن مخرجات إيجابية ومستوى عالياً من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال المدير العام إن تحسين بيئة العمل كان ضمن أهداف الشؤون الصحية، وقطعت جهداً كبيراً في هذا الجانب سواء بالمديرية أو المستشفيات، وهذا التحسين كان له دور إيجابي في رفع كفاءة العمل وزيادة نسبة الإنجاز، مضيفاً أن التطوير لم يقتصر على بيئة العمل للموظفين بل في استراحات انتظار المخصصة للمرضى بالمراكز الصحية وتطوير العيادات الطبية بالمستشفيات.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي ومحافظ البدائع عبدالرحيم السديس قد شهدا، أمس الأربعاء، تدشين مشاريع تطويرية بمستشفى البدائع العام، وذلك ضمن الجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها المنشآت الصحية.

واستمع الجميع إلى شرح من مدير المستشفى الأخصائي موسى الشويب، الذي بين أن المشاريع التطويرية شملت افتتاح عيادة التغذية العلاجية، والتي تقوم بمتابعة حالات السكري وتقييمها غذائياً، واستقبال الحالات المحولة من العيادات للاستشارة الغذائية، وإعداد الأنظمة الغذائية لجميع الحالات وتقديم النصائح الغذائية لجميع المرضى، إضافة إلى تدشين قسم الرعاية الصحية المنزلية والذي يتكون من أقسام للفرق الطبية، وتم التبرع به من قبل رجل الأعمال عبدالله الثنيان، فيما تم تدشين المركز الترفيهي الذي يضم قاعة التمارين الرياضية والتمارين السويدية وقاعة التمريض، وقاعة للأطفال وقاعة العرض المرئي والتعليمي والضيافة الخاصة بالأطباء، وكذلك يقدم خدماته للمقيمين بسكن المستشفى.