صحة عسير: تكريم المتقاعدين لمسة وفاء لمن خدموا وطنهم بكل إخلاص

المواطن - عسير

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري أن تكريم الموظفين المتقاعدين سمة نبيلة تغرس في نفوس العاملين العطاء المتبادل بهدف منح كل مجتهد ذكرى جميلة، ولمسة وفاء لما قدمه من الجهد طيلة سنوات عمله.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم المتقاعدين والموظفين المتميزين الذي نظمته صحة عسير ممثلة في إدارة التواصل الداخلي بمدينة أبها.

ونوه العسيري بأهمية الاستثمار الأمثل لخبرات المتقاعدين التي اكتسبوها خلال مسيرتهم العملية، مبيناً أن جميع أبواب الصحة مفتوحة لهم في أي وقت، عرفاناً بمسيرتهم المشرفة التي رسموها خلال أداء واجبهم في خدمة دينهم ووطنهم.

وثمن مدير التواصل الداخلي بصحة عسير فهد الجبيري هذه المبادرة ، مستعرضاً آلية تطوير اختيار المتميزين والتوسع في فئات الترشح للجائزة، ثم ألقى مساعد المدير العام للموارد البشرية الدكتور مشبب الأسمري كلمة شكر خلالها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير حرصه على تنمية المواهب والاهتمام بالكوادر البشرية ودعمهم وتحفيزهم انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية خلق بيئة عملية محفزة تنعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.

وفي نهاية الحفل، كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد العسيري المتقاعدين والمتميزين.

وحضر الاحتفال مستشار المدير العام الدكتور يحيى شويل والمستشار للشؤون الهندسية والإمداد المهندس حسن الشريف ومساعدو المدير العام ومديرو الإدارات والمستشفيات والقطاعات الصحية.