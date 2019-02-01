صحة عسير ردًّا على “المواطن”: حاسبنا المقصرين والأرقام تؤكد نجاحنا

المواطن - عسير

ردت صحة عسير على خبر نشرته “المواطن” بعنوان “هكذا حال مستشفى أحد رفيدة.. انتظار الكشف لساعات ونظافة مهملة!”.

وقال المتحدث الرسمي عبدالعزيز يحي آل شائع : إن الأولوية في أقسام الطوارئ تُمنح للحالات الأشد خطورة أولًا والتي لا يمكن أن تمكث في الانتظار، ثم يتدرج التعامل مع الحالات بناءً على مدى خطورتها.

وأشار إلى أنه قد تم فتح المركز الممتد من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 12 مساءً وذلك لتخفيف الضغط على الطوارئ في الفترات المسائية وللتسهيل على المرضى والمراجعين الكرام، كما أنه تم دعم المستشفى حديثًا بكوادر تمريضية، سيكون لها الأثر الفعال في تقليص فترة الانتظار مع وجود العدد الكافي من الأطباء لتلبية احتياج المراجعين بقسم الطوارئ وتقديم خدمات صحية متكاملة مع الاهتمام الذي توليه المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير بدعم المستشفى بالكوادر التي كان لها الأثر في تطور الخدمات المقدمة وارتفاع نسب التشغيل لعام 2018.

وأضاف أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بكافة التخصصات ارتفع بنسبة 61%، كما ارتفع عدد حالات الولادة خلال عام 2018 بنسبة تصل 34% تقريبًا، وأيضًا ارتفع عدد مراجعين العيادات بنسبة 83%.

أما بخصوص مستوى النظافة، فأكد متحدث صحة عسير أنه تم محاسبة الشركة القائمة بأعمال الصيانة والنظافة، كما نص العقد من جزاءات وعقوبات لعدم تكرار ذلك.