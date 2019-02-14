صحوة #الفتح تُقلق #الفيحاء .. ورباعية #أحد تُهدد #التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستنطلق المباراة الأولى بين فريقي الفيحاء والفتح حيث تُقام في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويسعى الفيحاء إلى تفادي مفاجآت نادي الفتح، حيث يريد الفيحاء تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الـ19 مع نادي الاتفاق بهدف لكل فريق.

أما نادي الفتح فيريد الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب نادي الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم الشنيحي في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وتُقام مباراة ثانية اليوم بين فريقي التعاون وأحد حيث تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويريد نادي التعاون العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي في الجولة الـ19 مع نادي الاتحاد في جدة، أما نادي أحد فيدخل مباراة التعاون منتشيًا بأدائه الجميل والنتيجة الرائعة والتي حققها أمام الفيصلي بالجولة الماضية والفوز عليه برباعية مقابل هدف.