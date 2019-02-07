صدارة بلجيكية ووصافة فرنسية .. إليك أقوى 10 منتخبات عالميًا من فيفا

المواطن - محمد سمعه

حافظ المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم على صدارته للتصنيف الدولي لأفضل منتخب في العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر فبراير الجاري.

وجاءت قائمة أقوى 10 منتخبات في العالم مكونة من:

1. بلجيكا برصيد 1727 نقطة.

2. فرنسا برصيد 1726 نقطة.

3. البرازيل برصيد 1676 نقطة.

4. كرواتيا برصيد 1634 نقطة.

5. إنجلترا برصيد 1631 نقطة.

6. البرتغال برصيد 1614 نقطة.

7. الأوروغواي برصيد 1609 نقطة.

8. سويسرا برصيد 1599 نقطة.

9. إسبانيا برصيد 1591 نقطة.

10. الدنمارك برصيد 1589 نقطة.

ولا يزال المنتخب البلجيكي صاحب برونزية مونديال روسيا 2018 متفوقًا في الترتيب على حساب المنتخب الفرنسي بطل العالم خلال الأشهر الأخيرة.

ويذكر أن المنتخب السعودي احتل المركز السبعين في تصنيف الفيفا الحالي، واحتل كذلك المركز السابع في تصنيف المنتخبات الآسيوية.