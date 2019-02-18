صراخ #الاتحاد من التحكيم .. قصة لم تنتهِ

المواطن - محمد سمعه

مع انطلاق بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخلال كل جولة يصرخ نادي الاتحاد بسبب الأخطاء التحكيمية في مبارياته، خاصة أن وضع الاتحاد لا يتحمل أي خطأ بسبب تواجده في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية الدوري.

وكان لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أرسل خطابًا رسميًّا للاتحاد السعودي لكرة القدم، طالب فيه تعيين حكام أجانب بداية من حكام الساحة حتى طاقم حكام تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويذكر أن لؤي ناظر انتقد التحكيم بعد نهاية مباراة الرائد والاتحاد في الجولة الـ20 قائلًا: طلبت اجتماعًا فوريًّا مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع؛ للإصرار على المحافظة على حقوق النادي؛ فالوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير نادي الاتحاد.

وأضاف لؤي ناظر: هناك ثلاث حالات واضحة لنا في مباراة الرائد تستحق أن يراجعها حكم الساحة، والمقصود بالاستحقاق يعني لازم يشوفها، وبعد ذلك يتخذ قراره، عدم لفت نظر الحكم من قبل حكم الفار وتجاهلها أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول، القرار النهائي للحكم، لماذا لا يراجعها؟!

ليست المرة الأولى:

ولا تُعد المرة الأولى التي يشكو فيها لؤي ناظر من الأخطاء التحكيمية؛ حيث سبق أن تقدم بخطاب لاتحاد القدم بتعيين حكام أجانب له في مبارياته بعد التعادل السلبي مع التعاون بالجولة الـ19 في الجوهرة المشعة بجدة، حيث ألغت تقنية الـVAR هدفًا سجله اللاعب غاري رودريغيز بداعي التسلل.