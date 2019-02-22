صفقة أرامكو تستحوذ على اهتمام الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة باكستان مطلع الأسبوع.

وحسب ما قالته وكالة فرانس برس، فإن الاجتماع ناقش صفقة نفطية قيمتها عشرة مليارات دولار، وذلك ضمن المحادثات التي شهدتها العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قدم إلى بكين يوم الخميس،عقب زيارته إلى باكستان والهند، ضمن جولته الآسيوية التي انطلقت هذا الأسبوع.

ووافقت شركة أرامكو على إقامة مشروع مشترك مع شركتين صينيتين لبناء مجمع تكرير وبتروكيماويات بتكلفة عشرة مليارات دولار، مؤكدة التزامها بتعزيز الاستثمارات في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن أرامكو ستشارك مع مجموعة شركات الصناعات الصينية الشمالية المعروفة باسم “نورينكو” و”بانجين سينسين” لتشكيل شركة هي هواين أرامكو” للبتروكيماويات المحدودة.

وسيشمل المشروع مصفاة تكرير بقدرة 300 ألف برميل يوميًا، وستوفر أرامكو ما يصل إلى 70 % من خام التغذية للمجمع، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024.