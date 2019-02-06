صفقة استثمارية كبرى خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

تحظى زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة إلى باكستان باهتمام كبير على المستوى الحكومي والشعبي في باكستان ، لاسيما وأنها تأتي في وقت تحتاج فيه إسلام آباد لمزيد من التعاون الاقتصادي للتعامل مع التحديات المختلفة.

صحيفة بزنس ريكورد الباكستانية، ألقت الضوء على العديد من النقاط المرتقبة لزيارة ولي العهد التاريخية لبلادها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية.

موعد الزيارة:

وعلى الرغم من كون الزيارة لم يتم تحديد موعدها الدقيق حتى الآن، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت لمصادر إخبارية باكستانية أن زيارة محمد بن سلمان لباكستان ستتم في فبراير الجاري.

خطاب تاريخي:

ونقلًا عن مصادر دبلوماسية، أكدت الصحيفة الباكستانية، أن ولي العهد سيلقي خطابًا تاريخيًّا أمام البرلمان في إسلام آباد، وذلك خلال أحد أيام الزيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تهدف لمزيد من العمق والتعاون المتبادل بين البلدين في مجالات سياسية واقتصادية شتى، وهو الأمر الذي سعى إليه رئيس الحكومة عمران خان منذ زيارته للمملكة خلال العام الماضي، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

استثمارات ضخمة:

وأفادت المصادر الدبلوماسية بأنه سيتم توقيع صفقة بقيمة 14 مليار دولار بين باكستان والسعودية خلال الزيارة، مؤكدين أن الصفقة ستكون أكبر استثمار أجنبي في تاريخ باكستان .