صندوق الاستثمارات العامة يعلن تفاصيل التقديم ببرنامج تطوير الخريجين

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الجمعة عن بدء التقديم ببرنامج تطوير الخريجين لعام 2019م، ويعد (برنامج تطوير الخريجين) مبادرة مميزة بمعايير عالمية تهدف لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، ويتيح للمتدربين فرصة تطبيق المهارات في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

3- الالتزام الكامل بالبرنامج.

4- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو وجود خبرة لا تتجاوز سنة واحدة فقط.

5- لابد أن تكون الجامعة مُعتمدة من قبل وزارة التعليم.

6- وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حالة كانت الدراسة خارج المملكة.

7- في حال كان الطالب متخرجاً حديثاً ولايزال في انتظار صدور شهادة التخرج لابد من تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة.

9- المعدل التراكمي (3.5 من أصل 4) أو (4.5 من أصل 5) أو (5.5 من أصل 7) أو (8.5 من أصل 10) أو (90% من أصل 100%).

الطلبات:

1- شهادة التخرج (آخر شهادة تم الحصول عليها).

2- بطاقة الهوية الوطنية.

3- وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حالة كانت الدراسة خارج المملكة.

4- سيرة ذاتية محدّثة.

المميزات:

1- راتب شهري.

2- تأمين صحي (للمتدرب فقط).

3- شهادة تخرج مُعتمدة (بعد إتمام البرنامج بنجاح).

مواعيد مهمة:

1- موعد التقديم (التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/03/15م).

2- موعد بدء إجراء المقابلات الشخصية (2019/03/15م).

3- موعد التقييم والمفاضلة (2019/03/28م).

4- موعد النتائج النهائية (2019/05/17م).

5- موعد بدء البرنامج اليوم الأول (2019/06/23م إلى 2020/04/04م).

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).