صندوق النقد يحذر: ديون دول عربية تفوق 90% من ناتجها المحلي

المواطن - متابعة

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008؛ وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.

وقالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي: إنه “لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعدُ التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي”.

وأضافت أنه “بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو (الاقتصادي) تحسنًا، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة”.

وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.

وأشارت إلى أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حاليًّا 90% من إجمالي الناتج المحلي.

وقالت: إن الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13% إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعًا بانهيار أسعار النفط قبل 5 سنوات.