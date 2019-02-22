صور.. أشهر الهدايا التي يمكن شراؤها من الصين

المواطن - الرياض

يجد الزائر إلى الصين صعوبة بالغة في شراء هدية للأصدقاء والعائلة ليس بسبب ندرة الهدايا بل بسبب كثرة الخيارات المتاحة التي توقع الشخص في حيرة.

ويبحث البعض عن هدايا رائعة وسهلة الحمل ومعقولة الأسعار في نفس الوقت حتى لا تكلفه الكثير ولا تشكل له عبئًا عند التنقل بالحقائب.

وتتنوع الهدايا المتاحة للشراء في الصين بدءًا من الشاي الصيني وجميع الأشياء المثيرة للاهتمام المرتبطة به وصولا إلى الإلكترونيات والهواتف مرورا بالمروحة اليدوية والمظلات وعرائس خيال الظل والفوانيس المضيئة وبالطبع الملابس والمطرزات والحرير الصيني الشهير وغيرها.