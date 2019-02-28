صور.. اختتام التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك-3

المواطن - واس

اختتمت أمس, فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك – 3 بقاعدة بورتسودان بجمهورية السودان الشقيقة, بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية اللواء البحري الركن مجدي سيد عمر, وممثل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية العميد البحري الركن يحيى بن علي النعمي.

واشتملت فعاليات اليوم الختامي على سيناريو للقيام بحق الزيارة والتفتيش والإغارة على هدف ساحلي بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروض للزوارق والطيران والكلمات وتبادل الهدايا للجانبين, أعقبها مرحلة التحليل والتقييم.

حضر الفعاليات مساعد الملحق العسكري في الخرطوم والطلبة السعوديين بكلية القيادة والأركان بالخرطوم.