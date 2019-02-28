صور.. تركي بن طلال يستمع لمطالب أهالي طريب ويدشن مشروعات جديدة

المواطن - سعيد ال هطلاء - طريب

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة طريب ومركز الصبيخة التابع للمحافظة.

وجاء في مقدمة المشاريع الجديدة، مشروع محطة تحلية المياه، ومبنى البلدية بالمحافظة، إلى جانب عدد من المشروعات البلدية المنجزة التابعة لبلدية الصبيخة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية ٨٤.٨٣٧.٢٥٧ ريالاً، شملت مباني ومرافق عامة، وحدائق ومنتزهات وساحات، بالإضافة إلى ممرات مشاه، ومشاريع تحسين وتطوير الطرق والشوارع والميادين، ومشاريع سفلتة وإنارة، ومشاريع لدرء أخطار السيول والأمطار.

كما وقف سمو أمير منطقة عسير على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة واطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز فيها وذلك خلال جولة سموه التفقدية لمحافظة طريب يوم أمس الثلاثاء.

وفور وصول سموه مقر المحافظة عقد اجتماعاً بمحافظ طريب ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها دفعة عجل التنمية في المحافظة، كما استعرض سموه أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة طريب.

وعقد سموه اجتماعاً مع شباب وشابات المحافظة، واستمع إلى عدد من البرامج والمبادرات المجتمعية والثقافية التي يطمحون لتنفيذها على أرض الواقع، كما التقى سموه بعدد من رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة.

بعد ذلك التقى الأمير تركي بن طلال بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة واستمع لمطالبهم وما يطمحون إلى توفيره من الخدمات كافة، إلى جانب التعرف على احتياجاتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.