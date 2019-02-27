صور.. تركي بن طلال يقف على احتياجات أهالي الأمواه

المواطن - سعيد آل هطلاء - الأمواه

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، أن راحة المواطن من أولى الاهتمامات التي يحرص على تحقيقها قائد التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس، لمحافظة الأمواه شرق منطقة عسير، والوقوف على سير العمل في الإدارات الحكومية، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم عن كثب.

وناقش أمير عسير مع مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وأعضاء المجلسين البلدي والمحلي، سبل دفع عجلة التنمية في المحافظة، مستمعاً إلى مطالب ومقترحات الشباب وطموحاتهم المستقبلية، كما شرّف حفل الأهالي الذي أقيم بهذه المناسبة.

وأعرب أهالي محافظة الأمواه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير ، على زيارته والاستماع إلى مطالبهم ، مؤكدين أن ذلك ليس مستغربًا من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ واهتمامها بأبنائها في جميع مناطق المملكة بشكل عام .