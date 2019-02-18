صور جديدة.. الأمير محمد بن سلمان يستقل عربة Buggy

المواطن - تصوير: بندر الجلعود

تتواصل احتفالات باكستان الرسمية والشعبية بزيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية التي بدأت أمس.

وبالرغم من أنها الزيارة الرابعة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان إلا أنها هي الزيارة الأولى والأهم له منذ توليه منصب ولي العهد وتأتي في مستهل جولة آسيوية.

وقد اصطحب رئيس وزراء باكستان عمران خان ولي العهد إلى القصر الرئاسي اليوم على متن عربة Buggy التي يجرها فرسان.

وكانت Buggy وسيلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر وتستخدم هذه المركبة الآن في باكستان في مناسبات الأفراح الاجتماعية والمراسم رفيعة المستوى.