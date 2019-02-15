صور.. حوادث مميتة ومتكررة بعقبتي شعار وضلع والحلول غائبة عن المسؤولين

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ناشد عدد من سكان المنطقة الجنوبية وسالكي عقبتي شعار وضلع، وزارة النقل بسرعة إيجاد الحل لهاتين العقبتين وإعداد الدراسات لازدواجهما وسرعة اعتماد مشروع الازدواج لهما أسوة بعقبة الهدا بمحافظة الطائف.

وقال الأهالي إنه أصبح من الشائع أن يتم تداول خبر حادث أو حادثين بشكل يومي أو أسبوعي في إحدى هاتين العقبتين حيث تعتبران الشريط الواصل ما بين تهامة والسراة ويقصدهما سكان منطقة عسير والمناطق المجاورة

وتابع الأهالي أن كل الحوادث ينتج عنها وفيات وإصابات خطيرة في ظل وجود الشاحنات العابرة وخاصة عبر عقبة شعار وكان آخرها، فجر أمس الخميس حيث شهدت عقبة شعار حادثا دمويا راح ضحيته عدد من الأشخاص وحدوث إصابات خطرة بعدما تحولت السيارات إلى كوم من الحديد بعد اصطدامها بإحدى الشاحنات.

وطالب الأهالي وزارة النقل بالتحرك لإيجاد الحل معبرين عن أملهم في أن يلبي أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال مطالبهم بمتابعة ذلك مع الوزارة وإسعاد سكان المنطقة بخبر مشروع ترسية ازدواج هاتين العقبتين قريبا حفاظا على أرواح سالكيها وتسهيل لحركة المرور من خلالها .