صور.. نقل عسير يبدأ في إغلاق طريق عقبة ضلع جزئياً للصيانة

المواطن - عسير

بدأ فرع وزارة النقل بمنطقة عسير صباح اليوم إغلاق عقبة ضلع جزئياً بشكل يومي عدا الخميس والجمعة والسبت وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بعد موافقة سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة المرور العقيد يحيى بن إبراهيم مصبح وفريق العمل بالموقع حيث تواجد رجال الأمن وفرق الصيانة بكثافة لمباشرة مهامهم والقيام بالأعمال المستهدفة من وراء الإغلاق .

كما أعلن فرع الوزارة أن الإغلاق سوف يكون من الساعة ٨.٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١١.٣٠ صباحاً وذلك من أجل إنجاز بعض أعمال الصيانة بالطريق حيث يهدف هذا الإغلاق الجزئي إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاز الأعمال بسرعة تسهم في عودة الحالة المرورية لطبيعتها ، داعياً في الوقت ذاته إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتوجه للطرق البديلة .