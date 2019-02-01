صور .. هتان باهبري يُوقع لـ #الهلال لثلاثة أعوام

المواطن - محمد سمعه

وقع اللاعب هتان باهبري، نجم الشباب السابق، على عقد انضمامه لنادي الهلال لمدة ثلاثة أعوام اليوم الجمعة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن اللاعب سيرتدي قميص أزرق العاصمة حتى يناير 2022.

وأعلن الهلال أن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف النادي، هو من تكفّل بالصفقة، حيث حرص مجلس إدارة النادي على توجيه الشكر له.

وثمّن نادي الهلال رغبة اللاعب هتان باهبري بالانضمام لأزرق العاصمة في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر خلال اليومين المقبلين انضمام اللاعب هتان باهبري لتدريبات نادي الهلال بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية.

ويذكر أن هتان باهبري رفض تجديد عقده مع الشباب، مُعلنًا رغبته في الرحيل عن صفوف الليث كما أعلن خالد البلطان رئيس مجلس إدارة النادي.

وسيرتدي هتان باهبري القميص رقم 27 مع نادي الهلال خلال مباريات الموسم الجاري.