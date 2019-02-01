ضبط تشكيل عصابي تورط في 17 جريمة سرقة لمنازل ومركبات ومحال بالرياض

المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص تورطوا في 17 جريمة سرقة لمنازل ومحلات ومركبات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص ، وهم مواطنان اثنان ومتهم من الجنسية الباكستانية وثلاثة متهمين من الجنسية البنجالية ، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف أن ذلك جاء بعد أن ثبت تورطهم بارتكاب ١٧ جريمة سرقة لمنازل ومحلات تجارية ومركبات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره -والله الهادي إلى سواء السبيل –