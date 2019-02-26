ضبط 3 أشخاص استقبلوا 2.7 مليون حبة محظورة

المواطن - جدة
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على ٣ أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه قد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.
تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على ٣ أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه قد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.
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