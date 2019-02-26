ضبط 3 أشخاص استقبلوا 2.7 مليون حبة محظورة

المواطن - جدة

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على ٣ أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة.

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه قد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.