ضبط 3 أشخاص استقبلوا 2.7 مليون حبة محظورة
عبر ميناء جدة الإسلامي

ضبط 3 أشخاص استقبلوا 2.7 مليون حبة محظورة

2019/02/26
الساعة 2:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بالرياض وبالتعاون مع الجمارك من القبض على ٣ أشخاص لاستقبالهم (٢,٧٧٢,٠٠٠) حبة من الحبوب المحظورة.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه قد سبق ضبط مهربها من قبل جمرك ميناء جدة الإسلامي.



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