ضبط 350 تلميذًا وتلميذة في ملهيين ليليين ببيروت

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داهمت دورية مشتركة لقوى الأمن الداخلي بمؤازرة دوريتين من مكتب مكافحة المخدرات المركزي ومكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في لبنان ملهيين ليليين في محلتي الكسليك والكرنتينا ببيروت وتبين وجود حوالى 350 تلميذًا وتلميذة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها: “عملا بالتحذيرات التي تطلقها قوى الأمن الداخلي بعدم السماح للقاصرين بالدخول إلى الملاهي الليلية وتناول المشروبات الروحية فيها، وتأكيدها على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.