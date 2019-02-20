ضمك يتربع وصيفًا .. وناويها صدارة قريبًا !

ضمك يتربع وصيفًا .. وناويها صدارة قريبًا !

2019/02/20
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - خميس مشيط

حقق فريق ضمك الأول فوزًا غاليًا وثمينًا عصر اليوم أمام مضيفه الشعلة بنتيجة 3/0، وجاءت المباراة التي احتضنها ملعب الشعلة بالخرج ضمن مباريات الجولة الـ25 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ضمك بهدفين عن طريق مهاجمه حسن شراحيلي د: 9، قبل أن يضيف محترف الفريق بابو هدفًا ثانيًا د: 44، وفي الشوط الثاني أضاف مدافعه التونسي محمود بن صالح الهدف الثالث د: 55

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 44 نقطة صاعدًا للمركز الثاني، ومبتعدًا بنقطتين فقط عن منافسه التقليدي أبها، والذي استمر في الصدارة بـ46 نقطة بعد فوزه اليوم بهدف نظيف على العدالة، والذي تراجع بدوره للمركز الثالث بـ42 نقطة.



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