ضمك يواصل جموحه برباعية .. والصدارة يعلنها مرحلة وقتية !

المواطن - خميس مشيط

حقق فريق ضمك الأول فوزًا غاليًا وثمينًا، عصر اليوم، أمام ضيفه العروبة من الجوف بنتيجة 4/2، في المباراة التي احتضنها ملعب ضمك بخميس مشيط ضمن مباريات الجولة الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم ضمك بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق محترفه الجزائري وضابط إيقاعه حسان العقبي هدفين د: 7، 43، وهدف عن طريق مهاجمه حسن شراحيلي د: 27، قبل أن يعود العروبة خلال الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق نجمه موسى الشمري من نقطة الجزاء د: 68 ومحترفه جيفرسون د: 78، وبينما المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أطلق مهاجم ضمك حسن شراحيلي رصاصة الرحمة من خلال تسجيله للهدف الرابع عند الدقيقة 95

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ضمك إلى 41 نقطة متشبثًا بالمركز الثالث، ومقلصًا الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني العدالة إلى نقطة واحدة، وبينه وبين المتصدر أبها إلى نقطتين؛ مستفيدًا من تعثرهما اليوم بخسارة العدالة أمام الأنصار 1/2، وتعادل أبها والعين 0-0.

وبعد نهاية اللقاء أعلن أكثر من عضو شرف ضمكاوي، وعلى رأسهم محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، عن تقديم مكافأة مالية للفريق بمناسبة الفوز العريض وتشجيعًا لمواصلة مسلسل الانتصارات.