طائرة ركاب تهبط اضطرارياً.. والسبب الشاي والقهوة

المواطن - متابعة

في حالة غريبة، وربما الوحيدة من نوعها في تاريخ الطيران، أجبرت طائرة تابعة لخطوط “جيت 2” متجهة من اسكتلندا إلى إسبانيا على الهبوط في إنجلترا لسبب غريب، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية.

وفوجئ ركاب الطائرة المتوجهة من غلاسكو إلى تينيرفي على الهبوط في مدينة مانشستر الإنجليزية، والسبب عدم وجود ماء كاف لإعداد القهوة والشاي للمسافرين، بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.

وكانت الرحلة انطلقت صباح الأحد من غلاسكو، لكنها اضطرت إلى تغيير وجهتها، بعد قليل لتحط في مانشستر، وذلك بعد اكتشاف مشكلة المياه.

وكان يفترض في الطائرة أن تمر فوق أجواء أيرلندا، بحسب المسار المقرر للرحلة، وقبل أن تغير وجهتها.

وكتبت إحدى المسافرات على الطائرة واسمها صوفي كلاير موريسون مغردة على حسابها في تويتر موجهة تغريدتها إلى شركة الطيران “جيت 2” تقول “رحلة الطائرة من غلاسكو إلى تنيريفي اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط اضطراريا في مانشستر لعدم وجود ماء كاف لإعداد المشروبات الساخنة.. يا للهول، قدموا عذراً مقبولاً المرة المقبلة”، وأضافت قائلة إنها ستسافر في المرات المقبلة على متن خطوط جوية أخرى.