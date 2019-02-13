طارق كيال: هذا الأمر أجبر جيسوس على ترك #الهلال

المواطن - محمد سمعة

قال طارق كيال نجم النادي الأهلي السابق، إن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لم يتوصل لاتفاق مع مجلس إدارة الهلال لذلك فضّل الرحيل خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث طارق كيال في تصريحات إعلامية قائلًا: جيسوس طلب الرحيل نهاية الموسم، وببساطة هو لم يتوصل لاتفاق مع الهلاليين، لذلك فضّل الرحيل.

وتابع كيال: الهلال تحكم في مباراة القادسية وقدم أداء أكثر من رائع، واللاعب بافيتيمبي جوميز مهاجم خطير للغاية وكذلك يصلح كصانع ألعاب خطير كذلك.

وواصل كيال حديثه قائلًا: الهلال فريق قوي ومتكامل من حيث العناصر، والقادسية حاول الحفاظ على نظافة شباكه لكنه لم ينجح.

ويذكر أن نادي الهلال فاز على القادسية برباعية مقابل هدف في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.