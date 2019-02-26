طارق كيال: هذه شروط اختيار الرئيس الأمثل لاتحاد القدم

المواطن - محمد سمعة

أكد طارق كيال نجم النادي الأهلي السابق على وجود شروط معينة لا بد من توافرها في المرشح على منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث طارق كيال لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: هناك شروط موضوعة لاختيار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المقبل، يجب أن تتوفر فيه، ثم بعد ذلك تأتي التكتلات.

وأضاف كيال: إدارة قصي الفواز أتت في وقت صعب للغاية، والخبرة لم تكن موجودة، لذلك ظهرت أخطاء.

وتابع كيال: اتحاد عادل عزت كان انتخاب الرئيس وكذلك الأعضاء، بعكس اتحاد قصي الفواز، ورئاسة اتحاد القدم ليست فقط لكرة القدم، ولا بد من أن يكون الرئيس شاملا ويعرف الأمور الإدارية والاستثمارية والتسويق وله حضور دولي كذلك.

وكان لؤي السبيعي تولى رئاسة اتحاد القدم بشكل مؤقت عقب تقدم قصي الفواز باستقالته بالأمس من منصبه لظروفه الخاصة.

وجاء تعيين قصي الفواز رئيسًا لاتحاد القدم بالتزكية في شهر أكتوبر الماضي لعدم وجود مرشح منافس أمامه في الانتخابات.

وكان قصي الفواز تعرض لانتقادات قوية عقب خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا 2019 بالإضافة إلى التخبط والذي ظهر مؤخرًا في قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم.