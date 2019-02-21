طارق كيال: يجب حدوث تغيير مُخطط في #الأهلي بعد ضياع كل شيء

المواطن - محمد سمعه

أبدى طارق كيال نجم النادي الأهلي السابق حزنه الشديد وذلك بسبب تراجع نتائج الراقي في الفترة الحالية، بعد الخسارة من الفتح بالأمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث طارق كيال لبرنامج “الوقت الأصلي” قائلًا: التغيير، إن كان ولا بد، يجب أن يكون مخططاً له وبالتدريج، الأهلي أضاع الكأس والآن ابتعد عن الدوري ويبدو أن الحصول على مقعد آسيوي سيضيع أيضًا.

وتابع طارق كيال: استغربت من تشكيلة فوساتي، هل لأنه مهتم بالبطولة العربية في الأسبوع القادم ولهذا أظهر عدم اهتمام بالدوري، الفتح تسيّد في المباراة، ولم نشاهد ردة فعل أهلاوية.

وعن مباراة الاتحاد والهلال قال كيال: الاتحاد لديه مهمة صعبة لوضعه في الدوري والهلال وضعه ممتاز في الدوري، الاتحاد يجب أن يُقاتل لتحسين نتائجه ووضعه والابتعاد عن منطقة الخطر، وأعتقد أن مشكلة الاتحاد تكمن في الاندفاع الهجومي وعدم الاهتمام بالجانب الدفاعي.

وأضاف كيال: إذا اهتم الاتحاد بالجوانب الدفاعية لربما حقق نتائج أفضل.