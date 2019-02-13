طرح تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري المصري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشارت شركة صلة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم البدء في بيع التذاكر المخصصة لجماهير الزعيم في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، مساء الأربعاء، عبر موقع تذاكر الهلال من خلال هذا الرابط التالي http://hilaltickets.com.

وسيبدأ بيع تذاكر الفريق الضيف في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، يومي الخميس والجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري، كالتالي؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 50 ريالًا موحدة الواجهة (F-D)، 75 ريالًا موحدة الواجهة (E)، 400 ريال منصة عائلات، 500 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

وأضاف حساب شركة صلة على “تويتر”، أنه تم تخصيص القسم (A) لجماهير الفريق الضيف في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في الرياض، يوم السبت المقبل، مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يُقام لقاء الإياب في الإسكندرية، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير.