طريقة إدارة المرفقات في حساب المواطن

المواطن - الرياض

في بعض الحالات يتطلب حساب المواطن إرفاق بعض المستندات الدالة على الدخل أو الاستقلالية، ويواجه عدد غير قليل من المستفيدين مشكلة تتعلق برفض هذه المرفقات من البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه في حال تم رفض المرفقات يجب الدخول إلى موقع البرنامج ثم الانتقال لإدارة المرفقات وإعادة إدخال المستندات المطلوبة بعد تصحيحها.

وتابع حساب المواطن أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد.

وكان برنامج حساب المواطن نفى في وقت سابق الشائعات المتداولة التي زعمت زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال. مؤكداً أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

ونفى حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج، وجود أي مستجدات في البرنامج. مشيراً إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.