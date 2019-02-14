طريقة الاستفادة من حساب المواطن رغم إيقاف الخدمات

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة وضوابط الاستفادة من دعم حساب المواطن بالرغم من إيقاف الخدمات.

وتلقت خدمة العملاء في البرنامج سؤالاً من مواطنة قالت فيه :” زوجي عليه إيقاف خدمات هل نقدر نستفيد من حساب المواطن؟”.

وردت خدمة العملاء بالقول: “في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” وكنت مستحقاً للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

كما أوضح حساب المواطن في رده على سؤال آخر حول موعد دراسة الأهلية في الدورة المقبلة بالقول: في حال تم تقديم الطلب قبل 10 فبراير، الرجاء الانتظار سيتم دراسة أهليتك ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس” وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية).

تسجيل حساب المواطن

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.