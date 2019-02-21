طريقة تحديث البيانات في سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

كشف برنامج سند محمد بن سلمان عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال حدوث أي تغيير في بيانات الشخص المسجل في البرنامج.

وقال سند محمد بن سلمان إنه : “في حال طرأ أي تغيّر على المعلومات الشخصية لحالتك؛ بإمكانكم تحديثها لدى الجهات المعنية والتقديم مرة أخرى.”.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان كشف في وقت سابق عن حالات التحقق من البيانات عند التقديم لمبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأفاد سند محمد بن سلمان أن في حالة التقديم قبل يوم 10 يناير يتم إشعار المتقدم بالمطابقة أو يتم إشعاره بعدم المطابقة.