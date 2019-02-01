طفل قبيلة الغفران يسأل من تسبب بآلامهم: هل ترضى على أطفالك ما حل بنا؟

المواطن - الرياض

عشرون عامًا مضت وأكثر وهي تمثل لهم حالة التفرق والطرد والإبعاد، وقبل ذلك اختطاف الوطن منهم وإسقاط الجنسيات عنهم.. هي قصة تجسد أزمة قبيلة الغفران مع نظام قطر.

وقال حمد الغفراني أحد أفراد القبيلة في حواره اليوم الجمعة إلى برنامج “بالمختصر” على قناة إم بي سي: إن عدم رضا القبيلة على انقلاب حمد على أبيه كان السبب في سحب جنسياتهم وإخراجهم من قطر.

وتابع أن أبناء القبيلة في قطر يعيشون حالة يرثى لها من التهميش والإقصاء، كما سخرت الحكومة القطرية جهودها لتضليل الرأي العام حول قضية الغفران.

وأردف: “أريد معرفة الشخص الذي هجّرني لكي يحاكم ويقاضى ويخبرني بالمبررات لهذا القرار.. فهم أسقطوا الجنسية عن جدي وهو تحت التراب!”.

أما راشد الغفراني فأكد أن الحكومة القطرية أخرجتهم من البلاد ولم تسمح لنا بالعودة حتى يومنا هذا، حيث تمنح الدوحة الجنسية القطرية لكل من ولد في قطر قبل عام 1930 وهذا النظام ينطبق على الجميع عدا قبيلة الغفران.

وسأل الطفل محمد الغفراني من تسبب بآلامهم: “هل ترضى على أطفالك ما حل بنا؟!”.