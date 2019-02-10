طقس الاثنين .. المطر يستهدف 7 مناطق مع ضباب

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول المطر الرعدي المسبوق برياح نشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم.

كما يهطل المطر الرعدي على مناطق تبوك، وحائل، والجوف، بالإضافة إلى أجزاءٍ من الحدود الشمالية.

وأيضًا توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية مع المطر على جازان، وعسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من هطول المطر الرعدي المصحوب بزخات من البرد، وهو ما قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق.

كما وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا عن هطول المطر الرعدي من متوسط إلى غزير مع رياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن المطر يشمل الدمام، والجبيل، والنعيرية، والقيصومة، وحفر الباطن، والخفجي والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة 7 مساء اليوم الاثنين.