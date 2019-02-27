طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار بمعظم المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من منطقة الباحة”، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأضافت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التوقعات تشمل أيضًا أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة، شرق وشمال المملكة.

كما توقعت الأرصاد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.