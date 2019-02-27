طقس اليوم بارد مع غبار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية) و رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ،المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الباحة) و سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات ( عسير ، جازان ونجران) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.