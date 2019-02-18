طقس اليوم شديد البرودة مع غبار وأمطار رعدية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وذلك على مناطق (حائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، والشرقية).

كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والأجزاء الشمالية من الرياض، ولم تستبعد الأرصاد أيضًا تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.