طقس غير مستقر غدًا.. أمطار رعدية مع غبار وضباب

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف، كما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب وشمال غرب المملكة.

ولفتت الأرصاد إلى أن يوم غد سيشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت الأرصاد تكوُّن ضباب خلال ساعات الصباح الباكر، على سواحل الخليج العربي، ومرتفعات جنوب غرب المملكة.