طقس غير مستقر غدًا.. برودة وغبار مع أمطار رعدية

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وهي تبوك والجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، والأجزاء الشرقية لمناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء يوم غد ستكون غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات عسير وجازان ونجران.