طلائع الجيش ضد الزمالك .. الأبيض يسقط في فخ التعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك التي أُقيمت على ملعب الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبدأت مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك بشكل سريع، وسط محاولات للاعبي الأبيض لفض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، وكاد فرجاني ساسي أن يهز الشباك في الدقيقة الرابعة، وأهدر يوسف أوباما فرصة محققة في الدقيقة السادسة.

وواصل الأبيض ضغطه، وحاول إبراهيم حسن هز الشباك، مُستغلًّا تمريرة من أوباما في الدقيقة 15، ولكن كرته مرت خارج المرمى، ونجح أوباما في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من أحداث مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك اليوم.

وتمكن المغربي خالد بوطيب من تعزيز تقدم الأبيض في الدقيقة 30، وبعد دقيقتين قلص أحمد سمير الفارق، لينتهي الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك بتقدم القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك اليوم، ضغط الأبيض ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، وكاد أحمد سمير أن يُسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

ونجح أحمد سمير في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء لتنتهي مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك بالتعادل بنتيجة 2/2.

وبكى أحمد سمير بعد نهاية مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك اليوم، بعدما أحرز هدفين في شباك فريقه السابق وأفقده نقطتين.

وبعد مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك اليوم، وصل رصيد الفريق الأبيض لـ52 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما رفع الفريق العسكري رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.