طلب نوف مكتمل مع رفض المرفقات .. حساب المواطن يوضح

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب القيام به عند اكتمال الطلب مع رفض المرفقات.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من إحدى المواطنات تدعى “نوف” قالت فيه إنه وصلتها رسالة “طلب مكتمل مع رفض المرفقات ولا تعرف كيف تتصرف”.

ورد حساب المواطن بالقول : يعتبر طلبك مكتملا مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة ثم إدارة المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى .

وتابع حساب المواطن أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.