طوال جازان تواجه البعوض والحشرات بالمكافحة المنزلية

المواطن - علي شيبان - جازان

كثفت بلدية محافظة الطوال بالحد الجنوبي جهودها وأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة المنزلية، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المكلف المهندس، عبدالوهاب بن محمد سراج المباركي، وذلك لمكافحة آفات الصحة العامة في المحافظة والقرى التابعة لها من خلال الزيارات والمكافحة المنزلية واستكشاف بؤر تجمع وتوالد البعوض والحشرات ومعالجتها بجميع أنواع المكافحة الكيميائية والبيولوجية وتكثيف الرش بأجهزة الضباب الحراري والـULV للحد من انتشار البعوض ونواقل الأمراض وآفات الصحة العامة.

وأكد رئيس البلدية، المهندس عبدالوهاب المباركي، بأن البلدية تبذل كافة جهودها من خلال خطة العمل اليومية لفرق الإصحاح البيئي الميدانية الصباحية والمسائية وأثناء الإجازة الأسبوعية لمكافحة آفات الصحة العامة، وذلك لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والمكافحة المنزلية والارتقاء بالخدمات البلدية.